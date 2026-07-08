Da PF para a advocacia: delegado que atuou em grandes operações deixa a corporação

A Polícia Federal sofreu uma baixa importante nos últimos meses.

O delegado Bernardo Guidali, que participou de várias investigações de grande repercussão ao longo da última década, deixou a corporação.

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Guidali decidiu migrar para a advocacia. O ex-delegado vai atuar no ramo do direito penal econômico. Ele também é especialista em delações premiadas tem, inclusive, um livro publicado sobre o tema.