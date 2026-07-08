Aliados de Tarcísio veem derrota de Flávio Bolsonaro como chance para 2030
Interlocutores do governador de São Paulo avaliam que uma vitória de Lula enfraqueceria o clã e reabriria caminho para uma candidatura presidencial daqui a quatro anos
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Aliados de Tarcísio de Freitas apostam que Lula vai vencer em outubro. E não veem esse cenário como necessariamente ruim.
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Uma derrota de Flávio enfraqueceria o clã Bolsonaro e abriria espaço para que o governador de São Paulo chegasse a 2030 novamente como um dos principais presidenciáveis da direita.
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A aposta é que, reeleito em São Paulo, Tarcísio preserve capital político no maior colégio eleitoral do país e volte a ser cogitado para disputar o Palácio do Planalto daqui a quatro anos.