Aliados de Tarcísio veem derrota de Flávio Bolsonaro como chance para 2030

Aliados de Tarcísio de Freitas apostam que Lula vai vencer em outubro. E não veem esse cenário como necessariamente ruim.

Uma derrota de Flávio enfraqueceria o clã Bolsonaro e abriria espaço para que o governador de São Paulo chegasse a 2030 novamente como um dos principais presidenciáveis da direita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A aposta é que, reeleito em São Paulo, Tarcísio preserve capital político no maior colégio eleitoral do país e volte a ser cogitado para disputar o Palácio do Planalto daqui a quatro anos.