Projetos de interesse do BC devem ficar para depois das eleições

A paralisia do Senado em meio à treta entre o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu em cheio a pauta de interesse do Banco Central. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a autonomia da autoridade monetária e a indicação de dois novos diretores deve ficar para depois das eleições, segundo parlamentares e técnicos da autarquia ouvidos pelo PlatôBR.

No caso da PEC, o texto aguarda inclusão na pauta do plenário. Tanto o relator da proposta, senador Plínio Valério (PSDB-AM), quando técnicos do BC afirmaram que a votação depende da convocação de uma sessão presencial e de um quórum significativo presente no dia da votação.

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No caso da indicação dos diretores, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, tem evitado comentários sobre o tema. Entretanto, duas mulheres despontam como mais cotadas: Marina Copola, como antecipou o PlatôBR, e Cecilia Machado, como antecipou a agência Reuters. A tendência é que os nomes escolhidos sejam enviados ao Senado após as eleições.