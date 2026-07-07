Assine
overlay
Início PlatôBr

Senado ou Esplanada: um dilema a menos em eventual ‘Lula 4’

Se ambos forem eleitos, presidente quer contar com a experiência da ex-ministra do Planejamento no Congresso

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/07/2026 15:18

compartilhe

SIGA
×
Senado ou Esplanada: um dilema a menos em eventual ‘Lula 4’
Senado ou Esplanada: um dilema a menos em eventual ‘Lula 4’ crédito: Valter Campanato/Ag?ncia Brasil

Como o PlatôBR mostrou, Lula terá um dilema na montagem de um eventual quarto governo: reforçar a Esplanada com eleitos em outubro ou garantir uma base mais sólida no Congresso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No caso de Simone Tebet, já há um caminho: se eleita por São Paulo, onde lidera as pesquisas, a ex-ministra do Planejamento deve permanecer no Senado por desejo do próprio Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ironicamente, foi justamente no Senado que Simone ganhou projeção nacional, durante o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Na ocasião, votou a favor da cassação da petista. Seis anos depois, disputou a Presidência da República e, no segundo turno, tornou-se uma das principais fiadoras da frente ampla que levou Lula de volta ao Planalto.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay