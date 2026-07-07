‘Defeso eleitoral’: o que incomoda Alexandre Padilha nas regras do TSE

O ministro Alexandre Padilha (Saúde) estava investindo pesado em vídeos mais descontraídos e em tentativas de viralizar sua imagem nas redes sociais, seja jogando bola no gabinete ou apresentando entregas de UTIs no estilo garoto-propaganda de loja de departamento. Todas essas mesuras tinham o objetivo de incrementar o alcance das notícias da pasta e, de quebra, levantar seu perfil como influenciador.

Agora, no período chamado de “defeso eleitoral”, em que a propaganda pública é restringida nos três meses que antecedem a eleição, o ministro se mostra inconformado com sua equipe de comunicação, que resiste a colocar fotos do ministro na propaganda institucional, e só tem postado com aval da assessoria jurídica da pasta.

Nesta semana, o garoto-propaganda venceu. A notícia de que o ministro participaria do Fórum Amcham Saúde, promovido pela Câmara Americana de Comércio, saiu nos canais oficiais com foto do ministro, apesar da resistência de jornalistas da pasta.

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Padilha não disputará cargo nestas eleições, no entanto, as regras valem para os órgãos do governo, como um todo, e, de acordo com o TSE, têm o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades entre candidaturas.