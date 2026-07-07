A risada sobre a chance da chapa Flávio-Tereza
Presidente do PP evita responder diretamente sobre possibilidade de a senadora se aliar ao filho do ex-presidente
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Ciro Nogueira ri quando alguém pergunta a ele se ainda há chance de Tereza Cristina ser candidata a vice de Flávio Bolsonaro.
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Ciro preside o PP, partido da senadora Tereza.
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A menos de um mês das convenções partidárias que oficializarão as chapas, Flávio ainda não decidiu quem será a sua vice. Até aqui, ele tem dito que será uma mulher.