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Ministro de Lula prega campanha ‘mais radicalizada’ da história do PT

José Guimarães convoca militância para "ir para cima" do bolsonarismo e afirma que o partido "nasceu desobedecendo determinadas regras"

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/07/2026 09:47

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Ministro de Lula prega campanha ‘mais radicalizada’ da história do PT
Ministro de Lula prega campanha ‘mais radicalizada’ da história do PT crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Merecem registro as declarações do ministro José Guimarães em um evento com servidores públicos realizado em Brasília na segunda-feira, 6.

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Deputado federal licenciado pelo PT do Ceará e atual chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Guimarães defendeu a “radicalização” da campanha petista para enfrentar o bolsonarismo nas eleições deste ano.

“Essa campanha vai ser, finalmente, a campanha das nossas vidas. Essa campanha não pode tergiversar sobre nada. Essa campanha será a campanha mais radicalizada que o PT já fez em todas as eleições do Lula. E nós não podemos ter medo de enfrentar o bolsonarismo nas ruas e nessa campanha. Nós temos que ir para cima”, afirmou.

O ministro também disse que “o PT nasceu desobedecendo determinadas regras”, ao comentar as restrições impostas à publicidade institucional e ao anúncio de medidas em período eleitoral.

“Temos que ter todos os cuidados, mas essas regras O PT nasceu desobedecendo determinadas regras e nós temos que botar a campanha na rua.”

As declarações foram feitas três dias depois de Lula mostrar o dedo do meio durante uma cerimônia oficial no Palácio do Planalto, ao refutar que “pobre não gosta de coisa boa”.

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A campanha eleitoral ainda nem começou oficialmente.

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