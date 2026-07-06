O termômetro das redes: Flávio aposta no funk e vira a página de Michelle

A equipe de Flávio Bolsonaro tem monitorado os impactos nas redes sociais de episódios recentes envolvendo o pré-candidato do PL.

No caso do conflito com a ex-primeira-dama, os levantamentos indicam que, entre o eleitorado de direita, a maioria ficou ao lado de Flávio. A leitura foi decisiva para a estratégia de não revidar e, em vez disso, virar a página do episódio.

“Na direita, Michelle foi defenestrada por ter atacado o ecossistema que a projetou. Não existe ‘morte definitiva’ na política, mas ela sai muito mais fraca de toda essa história”, disse à coluna um assessor da pré-campanha.

Já em relação ao vídeo em que Flávio dança funk em um evento do PL na última sexta-feira, 3, a avaliação da equipe de redes é de que o resultado foi um sucesso. Segundo os dados internos, o engajamento foi 14 vezes maior do que o registrado em um dia comum da pré-campanha.

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“Não estamos preocupados com o que a imprensa ou os críticos pensam da dança do Flávio. Estamos falando para o nosso público. Fora disso, é claro que as opiniões serão as piores possíveis”, afirmou o assessor, sob reserva.