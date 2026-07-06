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O termômetro das redes: Flávio aposta no funk e vira a página de Michelle

Equipe do pré-candidato do PL diz que monitoramento mostrou apoio majoritário no embate com a ex-primeira-dama e desempenho satisfatório do vídeo em que ele dança funk

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
06/07/2026 15:14

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O termômetro das redes: Flávio aposta no funk e vira a página de Michelle
O termômetro das redes: Flávio aposta no funk e vira a página de Michelle crédito: Platobr Politica

A equipe de Flávio Bolsonaro tem monitorado os impactos nas redes sociais de episódios recentes envolvendo o pré-candidato do PL.

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No caso do conflito com a ex-primeira-dama, os levantamentos indicam que, entre o eleitorado de direita, a maioria ficou ao lado de Flávio. A leitura foi decisiva para a estratégia de não revidar e, em vez disso, virar a página do episódio.

“Na direita, Michelle foi defenestrada por ter atacado o ecossistema que a projetou. Não existe ‘morte definitiva’ na política, mas ela sai muito mais fraca de toda essa história”, disse à coluna um assessor da pré-campanha.

Já em relação ao vídeo em que Flávio dança funk em um evento do PL na última sexta-feira, 3, a avaliação da equipe de redes é de que o resultado foi um sucesso. Segundo os dados internos, o engajamento foi 14 vezes maior do que o registrado em um dia comum da pré-campanha.

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“Não estamos preocupados com o que a imprensa ou os críticos pensam da dança do Flávio. Estamos falando para o nosso público. Fora disso, é claro que as opiniões serão as piores possíveis”, afirmou o assessor, sob reserva.

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