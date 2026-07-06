‘Dedo do meio’ de Lula provocou incômodo até entre ministros

Não foi uma “cena inusitada”, tampouco apenas mais uma “gafe”, como parte da imprensa classificou.

O que Lula fez na última sexta-feira, 3, durante uma cerimônia oficial no Palácio do Planalto, foi um gesto obsceno, desrespeitoso e inadmissível para um presidente da República. Ao mostrar o dedo do meio em um evento institucional, ultrapassou um limite que deveria valer para qualquer ocupante do Planalto.

Ao fazer o gesto, Lula afirmou, em tom de irritação:

“Precisamos acabar com essa história de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles.”

A reação foi imediata. Bolsonaristas questionaram onde estava a “liturgia do cargo”, argumento frequentemente usado durante o governo anterior. A cobrança expõe, de fato, uma evidente contradição no debate público.

Nos bastidores, ministros do próprio governo demonstraram desconforto, ainda que reservadamente.

“Muito ruim. Não precisa disso”, afirmou um deles à coluna, no fim de semana.

Outro auxiliar avaliou que o episódio pode agradar a uma parcela da base de apoio, mas considera que o presidente agiu por impulso e sem medir as consequências.

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“Acaba animando parte da base, mas é ruim demais. Acredito que seja na impulsividade, muito pela idade também: Lula anda fazendo coisas sem pensar”, disse.