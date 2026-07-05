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Quem poderia pagar a conta no STF

A avaliação é que, em um cenário extremo de confronto com o Senado, há um ministro mais vulnerável do que os demais

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/07/2026 04:03

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Quem poderia pagar a conta no STF
Quem poderia pagar a conta no STF crédito: Foto: Antonio Augusto/STF

O tema saiu do foco, mas o STF já traçou uma estratégia para lidar com um eventual processo de impeachment de ministro no ano que vem.

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Os sinais dados pela corte são de que, se o Senado realmente decidir avançar com algum pedido, o Supremo tratará a iniciativa como um confronto institucional e pagará para ver. Nesse cenário, o Brasil mergulharia em uma guerra entre poderes fora do comum, de consequências imprevisíveis.

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Embora esse desfecho ainda seja considerado pouco provável, o mundo jurídico em Brasília avalia que, se o STF precisasse, em uma situação extrema, entregar um anel para preservar os dedos, o ministro hoje mais fragilizado internamente é Dias Toffoli.

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