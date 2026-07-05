Família Viana tenta recuperar terreno perdido para a direita no Acre

A família Viana, que já governou o Acre e foi uma das principais forças políticas do estado por anos, tentará retomar o protagonismo nas eleições deste ano. O esforço, ao que tudo indica, será bem-sucedido. Principal nome do clã, o ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT), que deixou a presidência da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) para tentar novamente uma vaga no Senado, lidera as pesquisas locais. Na sondagem mais recente do Paraná Pesquisas, ele aparecia com 34,7% de intenção de votos.

Jorge Viana tem trabalhado para reorganizar a esquerda no Acre. Na última década, o estado viu crescer a influência do bolsonarismo, com nomes da direita avançando sobre o território que já foi dominado por grupos ligados à ex-ministra Marina Silva e ao próprio clã Viana — além de Jorge, o irmão dele, Tião Viana, também foi governador e senador.

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A candidatura de Jorge Viana atende a um pedido pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem é amigo. O apelo de Lula guarda relação direta com a estratégia do PT para fazer frente ao esperado crescimento da bancada de direita no Senado nas eleições de outubro. Além de Jorge Viana, outro nome da família tentará uma vaga no Congresso. Virgilio Viana (PV), filho de Tião, é candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados.