Zema reforça equipe econômica com ex-diretor do Banco Central

Luiz Fernando Figueiredo passou a integrar a equipe responsável pela elaboração do plano de governo de Romeu Zema.

Diretor do Banco Central entre 1999 e 2003 e ex-presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, Figueiredo tem a missão de ajudar a levar para a Faria Lima as ideias do pré-candidato do Novo. Ele também foi cofundador da Gávea Investimentos e ocupou cargos de direção no Banco Nacional e no JPMorgan.

O programa econômico de Zema vem sendo coordenado pelo economista Carlos da Costa, que atou com Paulo Guedes no governo de Jair Bolsonaro. A agenda liberal da pré-campanha inclui acelerar privatização de estatais e reformas estruturais.

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Zema pretende evitar a estratégia de apresentar um único “posto Ipiranga”. O objetivo é formar um time capaz de formular propostas para o ajuste fiscal, a redução dos gastos públicos e o destravamento do setor produtivo.