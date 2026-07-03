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Por que petistas evitam criticar Janja em público

Após visita a Lula no Planalto, integrante do partido relata, reservadamente, incômodo com a estrutura e a presença da primeira-dama em reunião

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
03/07/2026 09:57

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Por que petistas evitam criticar Janja em público
Por que petistas evitam criticar Janja em público crédito: Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um petista que esteve recentemente no Palácio do Planalto contou à coluna ter se surpreendido com a sala de trabalho da primeira-dama, Janja, instalada ao lado do gabinete presidencial.

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Também estranhou o fato de ter conversado com Lula na presença dela.

“Isso não existe. Ela não tem cargo, mas tem sala, equipe e controla tudo”, reclamou, sob reserva.

A coluna perguntou por que ele não faz esse tipo de crítica publicamente.

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“Porque vão dizer que é misoginia, machismo ou ‘fogo amigo’. Por isso todo mundo fica calado. Mas todo mundo, todo mundo sabe que isso não faz sentido”, respondeu.

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