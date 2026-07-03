Lula x Alcolumbre: quem precisa mais de quem?

Davi Alcolumbre tem dito a aliados que está tranquilo em relação ao distanciamento de Lula.

Às vezes em tom mais ameno, às vezes de forma mais direta, o presidente do Senado afirma, nos bastidores, que é Lula quem tem de pedir socorro a ele, e não o contrário.

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No meio político, a avaliação praticamente consensual é, realmente, a de que Lula precisa mais de Alcolumbre do que Alcolumbre precisa de Lula, sobretudo em ano eleitoral.