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Lula x Alcolumbre: quem precisa mais de quem?

Presidente do Senado avalia que, em ano eleitoral, a dependência é maior do lado do Planalto

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
03/07/2026 09:41

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Lula x Alcolumbre: quem precisa mais de quem?
Lula x Alcolumbre: quem precisa mais de quem? crédito: Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Davi Alcolumbre tem dito a aliados que está tranquilo em relação ao distanciamento de Lula.

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Às vezes em tom mais ameno, às vezes de forma mais direta, o presidente do Senado afirma, nos bastidores, que é Lula quem tem de pedir socorro a ele, e não o contrário.

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No meio político, a avaliação praticamente consensual é, realmente, a de que Lula precisa mais de Alcolumbre do que Alcolumbre precisa de Lula, sobretudo em ano eleitoral.

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