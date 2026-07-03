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As dúvidas dos setores afetados pelo Imposto Seletivo após fala de Durigan

O ministro da Fazenda afirmou nesta quinta-feira, 2, que iniciará na próxima semana conversas com os setores impactados pelo "tributo do pecado"

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
03/07/2026 00:29

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As dúvidas dos setores afetados pelo Imposto Seletivo após fala de Durigan
As dúvidas dos setores afetados pelo Imposto Seletivo após fala de Durigan crédito: Foto: SRI/PR

As afirmações do ministro Dario Durigan (Fazenda) nesta quinta-feira, 2, sobre o Imposto Seletivo deixaram dúvidas entre os executivos dos setores que serão impactos pelo novo tributo. O principal questionamento dos empresários diz respeito ao efeito prático da medida. 

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Durigan afirmou que quer pactuar com os empresários a “não discussão de mérito mantendo a carga tributária para 2027”. A dúvida é se isso correrá por meio da manutenção das alíquotas do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) ou se novos percentuais serão definidos para diferentes setores. 

Na prática, o governo garantiria a mesma arrecadação de impostos, com mudanças nas alíquotas dos setores. Alguns seguimentos poderiam ter os percentuais majorados e outros teriam redução nos impostos. 

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“Dispor que determinado tributo terá a mesma carga tributária efetiva de outro não é o mesmo que dizer que será estabelecida a mesma alíquota, na medida em que a comparação considerará outros elementos que influenciam o custo tributário final da operação”, resumiu um executivo ao PlatôBR.

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