Aliado de Flávio minimiza efeito Michelle: ‘As ofendidas vão votar no Lula?’

O efeito das declarações de Michelle Bolsonaro sobre o enteado Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, ainda está sendo avaliado pelo PL e por aliados do senador. Nas primeiras análises, o entendimento é que não haverá um derretimento de Flávio nas pesquisas por causa das acusações da ex-primeira-dama.

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), aliado do senador, argumenta que muitas mulheres do partido não consideraram correta a atitude de Michelle de gravar um vídeo expondo Flávio em um momento delicado da pré-campanha. “O que é necessário entender é que o nosso inimigo é o PT. As mulheres que se sentiram ofendidas vão fazer o quê? Votar no Lula?”, questionou o deputado.

Uma das pessoas que deram apoio a Michelle foi a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que deixou de comparecer a uma reunião chamada pelo senador para tentar explicar as divergências.

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Nesta quarta-feira, 1º, Flávio divulgou um vídeo com um pronunciamento que condena as declarações feitas por seu aliado Paulo Figueiredo, dizendo que as mulheres votam mal. O pré-candidato do PL também disse que há uma “grande dificuldade da direita” em entender como falar com as mulheres. “O que eu sei é que o Flávio disse que respeita muito a Michelle, isso é o que importa”, enfatizou Fraga em conversa com o PlatôBR.