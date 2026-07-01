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A frase de um deputado do PL sobre a sanidade da família Bolsonaro

Aliados dizem que não será fácil promover a conciliação entre Flávio e Michelle

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/07/2026 14:57

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A frase de um deputado do PL sobre a sanidade da família Bolsonaro
A frase de um deputado do PL sobre a sanidade da família Bolsonaro crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil

De um deputado do PL à coluna, em meio à crise da família Bolsonaro:

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“A gente achava que o Jair Bolsonaro era louco. Parece que ele é o mais são de todos ali.”

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