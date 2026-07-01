A frase de um deputado do PL sobre a sanidade da família Bolsonaro
Aliados dizem que não será fácil promover a conciliação entre Flávio e Michelle
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01/07/2026 14:57
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De um deputado do PL à coluna, em meio à crise da família Bolsonaro:
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“A gente achava que o Jair Bolsonaro era louco. Parece que ele é o mais são de todos ali.”