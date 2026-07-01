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Governo Milei tem um plano para levar mais dinheiro brasileiro para a Argentina

Em vídeo publicado nas redes sociais, o secretário de Turismo e Ambiente, Daniel Scioli, afirmou que o objetivo é chegar ao fim do ano com o recorde de visitas de turistas estrangeiros ao país

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
01/07/2026 12:14

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Governo Milei tem um plano para levar mais dinheiro brasileiro para a Argentina
Governo Milei tem um plano para levar mais dinheiro brasileiro para a Argentina crédito: Gage Skidmore

O governo Javier Milei quer atrair ainda mais brasileiros para visitar a Argentina como forma de impulsionar a economia. Em vídeo publicado nas redes sociais, o secretário de Turismo e Ambiente da gestão Milei, Daniel Scioli, afirmou que o objetivo é chegar ao fim do ano com o recorde de visitas de turistas estrangeiros ao país. Essa meta passa pelo que ele chamou de “o comando do Brasil”, tema de uma reunião de governo.  

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Segundo o secretário, o mercado brasileiro traz muitas oportunidades para os argentinos e já representa 20% dos turistas que vão regularmente ao país. A ideia de Scioli é atrair visitantes de regiões do Brasil com grande poder aquisitivo e ele cita nominalmente os moradores de Brasília e Goiânia. 

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O programa de atração de turistas brasileiras também se estenderá ao norte do país e ao eixo Rio de Janeiro e São Paulo, afirmou Scioli. “Quando chegam mais turismo, chega mais trabalho e mais dinheiro”, resumiu.

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