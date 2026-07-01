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Entorno de Flávio compara escolha de Bolsonaro à de Lula em 2018

Aliados do pré-candidato do PL à Presidência da República recorrem à decisão do petista naquele ano para defender Jair

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/07/2026 09:50

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Entorno de Flávio compara escolha de Bolsonaro à de Lula em 2018
Entorno de Flávio compara escolha de Bolsonaro à de Lula em 2018 crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O entorno de Flávio Bolsonaro desdenha das críticas de que Jair Bolsonaro errou ao insistir na candidatura do filho à Presidência da República, em vez de apoiar Tarcísio de Freitas, por exemplo.

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Aliados recorrem a um paralelo com Lula em 2018.

Naquele ano, o petista estava preso e insistiu na candidatura de Fernando Haddad para preservar o protagonismo do PT.

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Até hoje, parte da esquerda avalia que o desfecho da eleição poderia ter sido diferente se Lula tivesse apoiado Ciro Gomes, então no PDT.

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