Atlas: sem Flávio Bolsonaro, Zema avança e Michelle também ficaria atrás de Lula

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 1º, testou um cenário de primeiro turno com Michelle no lugar de Flávio Bolsonaro.

Nesse quadro, Lula continua liderando, com 47,1% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama tem 19,3%.

Entre os demais candidatos, quem mais cresce é Romeu Zema (Novo), que salta de 2% para 8,6% e assume a terceira colocação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa BTG/Nexus desta semana já havia mostrado essa migração de votos entre Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. No levantamento, 72% dos eleitores do candidato do Novo afirmam que votariam em Flávio em eventual segundo turno contra Lula o maior índice de transferência de votos entre os candidatos testados.