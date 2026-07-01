Atlas: sem Flávio Bolsonaro, Zema avança e Michelle também ficaria atrás de Lula
O pré-candidato do Novo é o que mais cresce no primeiro turno em um cenário com a ex-primeira-dama no lugar do enteado
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A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 1º, testou um cenário de primeiro turno com Michelle no lugar de Flávio Bolsonaro.
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Nesse quadro, Lula continua liderando, com 47,1% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama tem 19,3%.
Entre os demais candidatos, quem mais cresce é Romeu Zema (Novo), que salta de 2% para 8,6% e assume a terceira colocação.
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A pesquisa BTG/Nexus desta semana já havia mostrado essa migração de votos entre Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. No levantamento, 72% dos eleitores do candidato do Novo afirmam que votariam em Flávio em eventual segundo turno contra Lula o maior índice de transferência de votos entre os candidatos testados.