O movimento que fortalece a candidatura da mulher de Caiado ao Senado

Uma decisão tomada no último fim de semana deu novo impulso à campanha de Gracinha Caiado (União) ao Senado por Goiás.

A ex-primeira-dama anunciou Alexandre Baldy como primeiro suplente da chapa, integrada à coligação que apoia a reeleição de Daniel Vilela ao governo do estado.

Com isso, Baldy desistiu da pré-candidatura ao Senado pelo PP.

“Mais do que um cargo, o que me move é o propósito”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais para anunciar a decisão.

Durante um evento no interior de Goiás, o governador Ronaldo Caiado elogiou o gesto de Baldy, que também preside a operação da BYD no Brasil.

“Tem que ser aplaudido. É uma pessoa que vem da política, já teve mandato, foi deputado federal, ministro e tem uma liderança forte em Goiás. Quanto mais concentrarmos nossas candidaturas, maior a chance real de elegermos dois senadores e de fortalecer toda a chapa com o objetivo de reeleger Daniel Vilela. Enquanto houver dispersão, surgirão candidaturas alternativas que não interessam ao grupo”, afirmou o pré-candidato ao Planalto pelo PSD.

Com a saída de Baldy da disputa, permanecem no campo governista, além de Gracinha, os pré-candidatos Vanderlan Cardoso (PSD), Gustavo Mendanha (PRD) e Zacharias Calil (MDB). Como cada estado elegerá dois senadores em outubro, a tendência é de novas negociações até a definição da chapa.

A entrada de Baldy como suplente reforça a aliança entre União Brasil e PP e fortalece o projeto liderado por Gracinha.

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O apoio do ex-deputado federal é considerado estratégico. Ex-presidente da agência estadual de habitação, Baldy acumulou capital político na área, mantém uma base consolidada em Anápolis, o segundo maior município goiano, e também no Entorno do Distrito Federal, onde deve atuar na coordenação da campanha de Gracinha.