Assine
overlay
Início PlatôBr

O movimento que fortalece a candidatura da mulher de Caiado ao Senado

Ex-ministro Alexandre Baldy será o primeiro suplente da chapa e reforça a aliança entre União Brasil e PP na disputa regional

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/07/2026 06:26

compartilhe

SIGA
×
O movimento que fortalece a candidatura da mulher de Caiado ao Senado
O movimento que fortalece a candidatura da mulher de Caiado ao Senado crédito: Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados

Uma decisão tomada no último fim de semana deu novo impulso à campanha de Gracinha Caiado (União) ao Senado por Goiás.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ex-primeira-dama anunciou Alexandre Baldy como primeiro suplente da chapa, integrada à coligação que apoia a reeleição de Daniel Vilela ao governo do estado.

Com isso, Baldy desistiu da pré-candidatura ao Senado pelo PP.

“Mais do que um cargo, o que me move é o propósito”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais para anunciar a decisão.

Durante um evento no interior de Goiás, o governador Ronaldo Caiado elogiou o gesto de Baldy, que também preside a operação da BYD no Brasil.

“Tem que ser aplaudido. É uma pessoa que vem da política, já teve mandato, foi deputado federal, ministro e tem uma liderança forte em Goiás. Quanto mais concentrarmos nossas candidaturas, maior a chance real de elegermos dois senadores e de fortalecer toda a chapa com o objetivo de reeleger Daniel Vilela. Enquanto houver dispersão, surgirão candidaturas alternativas que não interessam ao grupo”, afirmou o pré-candidato ao Planalto pelo PSD.

Com a saída de Baldy da disputa, permanecem no campo governista, além de Gracinha, os pré-candidatos Vanderlan Cardoso (PSD), Gustavo Mendanha (PRD) e Zacharias Calil (MDB). Como cada estado elegerá dois senadores em outubro, a tendência é de novas negociações até a definição da chapa.

A entrada de Baldy como suplente reforça a aliança entre União Brasil e PP e fortalece o projeto liderado por Gracinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O apoio do ex-deputado federal é considerado estratégico. Ex-presidente da agência estadual de habitação, Baldy acumulou capital político na área, mantém uma base consolidada em Anápolis, o segundo maior município goiano, e também no Entorno do Distrito Federal, onde deve atuar na coordenação da campanha de Gracinha.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay