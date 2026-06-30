Planos econômicos: as vantagens para os poupadores de pedir logo a indenização

Com menos de um ano para o encerramento definitivo do prazo de adesão ao Acordo dos Planos Econômicos, cerca de 280 mil acordos ainda podem ser celebrados no Brasil. A estimativa é da Febrapo (Frente Brasileira pelos Poupadores), que alerta que um valor considerável de dinheiro pode ser deixado na mesa: desde que o STF (Supremo Tribunal Federal) homologou o acordo, em 2018, mais de 365 mil contratos foram fechados e quase R$ 6 bilhões pagos.

O prazo termina em 5 de junho de 2027. Para quem perdeu dinheiro com os expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II nos anos 1980 e 1990 , essa é a última janela. O STF já decidiu, em maio do ano passado, pela constitucionalidade dos planos, mas reconheceu o direito à indenização.

Na decisão, o Supremo fechou a porta para qualquer outra saída: os valores só podem ser buscados dentro dos termos do Acordo Coletivo. Não existe a expectativa de uma decisão judicial mais favorável no futuro.

O argumento da Febrapo para quem ainda hesita é simples: esperar não traz vantagem alguma. O valor da indenização não cresce com o tempo mas o dinheiro recebido agora pode ser investido, usado para quitar dívidas ou render nos meses restantes até o prazo final. Quem deixar para a última hora ainda corre o risco de não conseguir encerrar o processo a tempo e ter que arcar com custas judiciais.

A origem dos acordos

Os acordos têm origem nas perdas sofridas por milhões de brasileiros durante os planos econômicos executados entre o fim dos anos 1980 e início dos 1990. Bresser, Verão, Collor I e Collor II alteraram as regras da caderneta de poupança de forma abrupta, aplicando índices de correção abaixo da inflação real o chamado expurgo inflacionário.

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Poupadores que tinham dinheiro aplicado naquele período viram parte de seus recursos simplesmente evaporar por decisão governamental. Décadas de ações judiciais culminaram no acordo homologado pelo STF em 2018, considerado o maior já pago no Judiciário brasileiro.