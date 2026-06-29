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Longe de Lula, perto do boi: as dancinhas de Davi Alcolumbre em Parintins

Presidente do Senado circulou pelos camarotes do Festival, confirmou a votação de pauta-bomba e a distância do Planalto

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/06/2026 17:43

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Longe de Lula, perto do boi: as dancinhas de Davi Alcolumbre em Parintins
Longe de Lula, perto do boi: as dancinhas de Davi Alcolumbre em Parintins crédito: Foto: PlatôBR

Davi Alcolumbre mexe e remexe.

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O presidente do Senado aproveitou o fim de semana no Festival de Parintins, no Amazonas. Circulou por diferentes camarotes, encontrou-se com os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Omar Aziz (PSD-AM), alternando conversas ao celular e dancinhas desengonçadas.

Alcolumbre também passou parte do tempo com o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, que o acompanhava.

Em conversas reservadas, confirmou que pautará nesta terça-feira, 30, a PEC da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Segundo o Ministério da Previdência, a proposta tem impacto estimado em R$ 30 bilhões ao longo de 10 anos.

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O presidente do Senado reforçou, ainda, que continua sem interlocução com Lula. “Ele não fala comigo, e eu não falo com ele”, resumiu.

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