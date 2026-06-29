Programa direcionado: o objetivo eleitoral de Lula com a nova fase do Desenrola

De olho na reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira, 29, em cerimônia no Palácio do Planalto, uma nova fase do Desenrola, o programa criado durante a gestão petista para combater o endividamento das famílias.

O público-alvo dessa medida são até 3 milhões de trabalhadores informais e autônomos com dívidas de até R$ 15 mil, que estão com parcelas em dia ou vencidas em até 90 dias. Quem aderir ao programa será obrigado a deixar de apostar em bets por seis meses. Esse extrato da população tem forte ligação com o bolsonarismo e se inclina a outras formas de empreender, diferentes do emprego formal.

O interessado no programa contratará um novo empréstimo, com taxa de juros de até 1,99% ao mês, para quitar a dívida anterior na modalidade de crédito pessoal não consignado. Além disso, ele deve ter quitado pelo menos quatro parcelas do empréstimo que será substituído por um novo com custo menor.

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O valor da nova parcela deverá corresponder a, no máximo, 90% do valor da original. O prazo de pagamento também poderá aumentar em até seis meses, a depender do número remanescente de prestações.