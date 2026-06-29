Quem é Renan Santos?

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29, traz um dado positivo e outro desafiador para a pré-campanha de Renan Santos, do Partido Missão.

Pela segunda vez na série histórica, mais da metade dos entrevistados disse conhecer o pré-candidato. Agora, são 44% que não o conhecem. Em 27 de abril, esse percentual era de 55%, o que representa a maior queda de desconhecimento entre os nomes testados.

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Ao mesmo tempo, Renan segue entre os presidenciáveis menos conhecidos pelo eleitorado. Apenas o escritor e psiquiatra Augusto Cury (Avante) apresenta índice de desconhecimento maior: 51% dos entrevistados afirmam não conhecê-lo.