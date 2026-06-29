Ala do MDB quer mais um candidato na disputa presidencial

Há uma ala do MDB que fala sério quando defende a entrada de Michel Temer na disputa pela Presidência da República.

É a turma do “centro raiz”, que vê nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos ocupando o mesmo espaço político de Flávio Bolsonaro.

“Caiado vem por uma direita lúcida e pode ser uma opção. Mas, genuinamente de centro e com experiência comprovada, é Temer. Somos um segmento em busca de uma candidatura”, disse à coluna o ex-deputado Carlos Marun, aliado do ex-presidente.

Segundo Marun, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, vê a ideia com simpatia. Temer, por sua vez, mantém cautela e, por enquanto, apenas acompanha a movimentação.

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Apesar da articulação desse grupo, a tendência predominante no MDB segue sendo a de liberar os diretórios estaduais e as lideranças para apoiarem diferentes candidaturas na eleição presidencial.