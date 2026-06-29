Drops da Semana: lá vem ‘pauta-bomba’, Lula no Mercosul e a decisão sobre Bolsonaro

Mesmo em clima de Copa do Mundo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deve levar para votação no plenário, nesta terça-feira, 30, a PEC que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Em caso de aprovação, o governo calcula um impacto de R$ 30 bilhões nos cofres da Previdência em dez anos.

O avanço da PEC no Senado está relacionado ao afastamento entre Alcolumbre e Lula, rompidos desde a rejeição do nome de Jorge Messias para o STF. Depois desse episódio, o presidente do Senado apressou a tramitação de propostas da pauta-bomba, que provoca um rombo de até R$ 300 bilhões nas contas públicas, de acordo com as contas da equipe econômica.

O Ministério da Fazenda e a AGU (Advocacia-Geral da União) preparam ações na Justiça para tentar derrubar os textos da pauta-bomba, com base na Lei da Responsabilidade Fiscal e no princípio constitucional de que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio.

O Mercosul e o terremoto na Venezuela

O presidente Lula participa nesta terça-feira, 30, em Assunção, no Paraguai, da cúpula do Mercosul. Realizado sob a comoção do terremoto que na semana passada abalou a Venezuela, o encontro vai debater ações para o enfrentamento de grandes desastres naturais.

Do ponto de vista político, a reunião acontece logo depois das eleições de Abelardo de la Espriella, na Colômbia, e Keiko Fujimori, no Peru, fatos que configuram uma guinada à direita da América do Sul. O momento também é marcado pelo confronto de Lula com Donald Trump em torno do tarifaço e dos sinais de interferência do governo americano na eleição no Brasil.

Flávio tenta escapar de escândalos

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29, dá um respiro para Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência da República. O levantamento mostra o filho de Jair Bolsonaro com 44% das preferências, empatado tecnicamente com Lula, que aparece com 47%.

Esses números indicam uma aparente resistência de Flávio ao escândalo do áudio com pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro e às primeiras repercussões do vídeo gravado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O desempenho do senador nas pesquisas afasta as especulações sobre sua possível substituição como candidato do PL. Amparado por esses números, Flávio tenta se livrar do desgaste sofrido com esses fatos. Nos bastidores, circulam rumores de que novas revelações podem afetar a campanha do senador.

Moraes decide sobre domiciliar de Bolsonaro

O ministro do STF Alexandre de Moraes deve decidir nos próximos dias sobre o pedido de prorrogação da prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. Desde março, o ex-presidente cumpre em sua residência em Brasília a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.

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Antes de tomar a decisão, Moraes ainda deve receber a defesa de Bolsonaro. O ponto que coloca em dúvida a prorrogação do benefício é a apreensão de uma arma de Bolsonaro com um integrante de sua segurança. Os advogados alegam que o fato de ter uma arma em casa, registrada, não configura falta grave.