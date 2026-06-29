Por que Jair Bolsonaro não escolheu Tarcísio de Freitas

Antes de decidir lançar o filho Flávio à Presidência da República, Jair Bolsonaro, ainda na Papuda, era frequentemente questionado por aliados sobre por que não apostava em Tarcísio de Freitas como candidato ao Planalto.

A um interlocutor, Bolsonaro respondeu que Tarcísio nunca havia dito que queria ser presidente.

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A outro, sem entrar em detalhes, afirmou que o governador não cumpriu todos os acordos que os dois haviam feito em São Paulo.