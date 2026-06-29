BTG/Nexus: Flávio Bolsonaro reage e volta a empatar tecnicamente com Lula
Diferença entre os dois principais pré-candidatos cai pela metade em duas semanas e rejeição ao presidente volta a subir
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A disputa presidencial está em aberto.
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A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29, mostra que Flávio Bolsonaro reagiu e voltou a aparecer em empate técnico com Lula, embora o presidente ainda lidere numericamente.
A vantagem de Lula caiu pela metade em duas semanas. Se um eventual segundo turno fosse hoje, o petista teria 47% das intenções de voto, contra 44% de Flávio. Há 15 dias, o cenário era de 49% a 43%.
Uma possível explicação para o movimento é o desgaste provocado pela operação da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner. Outro dado que chama atenção é que o vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro com críticas ao enteado não parece ter produzido impacto perceptível sobre o eleitorado de Flávio.
Os índices de rejeição reforçam esse quadro. A rejeição a Lula voltou aos 49%, mesmo patamar registrado no início da série histórica, em março. Já a de Flávio interrompeu a trajetória de alta e oscilou de 52% para 51%. A aprovação do governo Lula, por sua vez, também deixou de crescer.
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A principal mudança captada pelo levantamento, portanto, é a redução da vantagem de Lula e a consolidação de um cenário de disputa novamente apertada. O jogo está sendo jogado.