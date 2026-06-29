A rivalidade entre deputados e senadores do PT

Há uma rivalidade silenciosa entre as bancadas do PT na Câmara e no Senado.

Deputados petistas reclamam que, do outro lado do Congresso, falta a mesma combatividade e que pautas importantes acabam avançando sem maior resistência.

Até hoje, deputados não entendem como senadores do partido, especialmente o então líder do governo, Jaques Wagner, repassaram ao Palácio do Planalto um termômetro equivocado na indicação de Jorge Messias ao STF.

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“O Senado é o céu”, ironiza um deputado petista, recorrendo a um velho jargão de Brasília.