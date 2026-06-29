Assine
overlay
Início PlatôBr

A rivalidade entre deputados e senadores do PT

Queixas do lado da Câmara incluem a atuação dos colegas em votações estratégicas. A cobrança é por mais enfrentamento político

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/06/2026 06:31

compartilhe

SIGA
×
A rivalidade entre deputados e senadores do PT
A rivalidade entre deputados e senadores do PT crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Há uma rivalidade silenciosa entre as bancadas do PT na Câmara e no Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Deputados petistas reclamam que, do outro lado do Congresso, falta a mesma combatividade e que pautas importantes acabam avançando sem maior resistência.

Até hoje, deputados não entendem como senadores do partido, especialmente o então líder do governo, Jaques Wagner, repassaram ao Palácio do Planalto um termômetro equivocado na indicação de Jorge Messias ao STF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O Senado é o céu”, ironiza um deputado petista, recorrendo a um velho jargão de Brasília.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay