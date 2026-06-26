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Entorno de Flávio Bolsonaro reage a rumores de desistência: ‘Zero chance’

Aliados negam categoricamente qualquer possibilidade de recuo e dizem que essa hipótese é estimulada por grupo ligado a Michelle e adversários da direita

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/06/2026 14:50

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Entorno de Flávio Bolsonaro reage a rumores de desistência: ‘Zero chance’
Entorno de Flávio Bolsonaro reage a rumores de desistência: ‘Zero chance’ crédito: Foto: Gabriel Pinheiro /CNI

A pré-campanha de Flávio Bolsonaro tem enfrentado um burburinho em Brasília de que o filho do ex-presidente pode desistir da disputa pelo Planalto.

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O entorno do senador atribui a disseminação dessa hipótese a outras candidaturas do campo da direita e ao grupo político de Michelle Bolsonaro. A possibilidade, porém, é tratada como inexistente pelos aliados.

“Zero chance”, disse à coluna um senador do PL próximo de Flávio.

“Não faz o menor sentido. Flávio já superou momentos muito mais delicados”, afirmou outro parlamentar da legenda, citando a repercussão do áudio em que o senador cobra dinheiro de Daniel Vorcaro.

“Jamais desistiria. Nunca sequer cogitou”, emendou uma terceira fonte da campanha.

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A avaliação na pré-campanha é que Flávio já respondeu ao vídeo divulgado por Michelle nesta semana e que, a partir de agora, a estratégia é voltar o foco para os ataques ao PT e reforçar a mensagem de que o pré-candidato “está empatado com Lula”.

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