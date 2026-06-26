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Quem chama Lula de ‘você’

Além de Janja, presidente mantém um círculo cada vez mais restrito de interlocutores políticos com acesso direto e liberdade para falar o que pensam

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/06/2026 09:56

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Quem chama Lula de ‘você’
Quem chama Lula de ‘você’ crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Movimento natural da vida, Lula reduziu (e muito) o grupo de conselheiros políticos.

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Hoje, além de Janja, evidentemente, o presidente escuta e ainda leva a sério o que dizem Gilberto Carvalho, Edinho Silva, Delúbio Soares, Paulo Okamotto, Rui Falcão e Marco Aurélio de Carvalho.

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Há outros que transitam com alguma proximidade nas idas e vindas do petismo, mas esse é o núcleo mais restrito de “amizade política”. São os que chamam Lula de “você”.

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