Quem chama Lula de ‘você’
Além de Janja, presidente mantém um círculo cada vez mais restrito de interlocutores políticos com acesso direto e liberdade para falar o que pensam
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Movimento natural da vida, Lula reduziu (e muito) o grupo de conselheiros políticos.
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Hoje, além de Janja, evidentemente, o presidente escuta e ainda leva a sério o que dizem Gilberto Carvalho, Edinho Silva, Delúbio Soares, Paulo Okamotto, Rui Falcão e Marco Aurélio de Carvalho.
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Há outros que transitam com alguma proximidade nas idas e vindas do petismo, mas esse é o núcleo mais restrito de “amizade política”. São os que chamam Lula de “você”.