O melhor cenário para a madrasta Michelle Bolsonaro
Com provável mandato no Senado, a ex-primeira-dama poderá construir um projeto político próprio e assumir a liderança do bolsonarismo sem os enteados
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Tem método. Michelle Bolsonaro está olhando para frente.
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Convencida de seu potencial eleitoral, ela descobriu a política e gostou de um caminho que, para muitos, não tem volta. Sabe que a confortável eleição para o Senado pelo Distrito Federal a colocará em posição extremamente favorável.
Michelle vai repetir sempre que o futuro está nas mãos de Deus.
Mas há um cenário, divino ou não, que pode impulsionar ainda mais a trajetória dela: Eduardo apartado nos Estados Unidos, Carlos derrotado em Santa Catarina e Flávio sem a Presidência da República.
Em sendo assim, Michelle se tornaria a representante do sobrenome Bolsonaro com mandato próprio e oito anos de projeção política garantidos.
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O vídeo desta semana é apenas o primeiro grito de alforria diante dos enteados.