O melhor cenário para a madrasta Michelle Bolsonaro

Tem método. Michelle Bolsonaro está olhando para frente.

Convencida de seu potencial eleitoral, ela descobriu a política e gostou de um caminho que, para muitos, não tem volta. Sabe que a confortável eleição para o Senado pelo Distrito Federal a colocará em posição extremamente favorável.

Michelle vai repetir sempre que o futuro está nas mãos de Deus.

Mas há um cenário, divino ou não, que pode impulsionar ainda mais a trajetória dela: Eduardo apartado nos Estados Unidos, Carlos derrotado em Santa Catarina e Flávio sem a Presidência da República.

Em sendo assim, Michelle se tornaria a representante do sobrenome Bolsonaro com mandato próprio e oito anos de projeção política garantidos.

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O vídeo desta semana é apenas o primeiro grito de alforria diante dos enteados.