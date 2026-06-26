Cultura e esporte não podem ser vítimas colaterais da reforma tributária

Ações de cultura e esporte que hoje fazem parte da vida de milhares de cidadãos paulistas estão sob ameaça. Estamos falando da escolinha esportiva que ocupa crianças no contraturno escolar e as afasta da violência, da oficina de teatro no bairro, da banda que ensaia no centro cultural da cidade, do festival que movimenta a economia local e fortalece a identidade de uma comunidade.

O que ameaça essas iniciativas é um efeito colateral da reforma tributária. A reforma, em si, é necessária, positiva e representa um avanço para o país. O problema está em uma consequência pouco discutida da transição para o novo sistema: a gradual extinção do ICMS, tributo que hoje serve de base para diversos mecanismos de incentivo à cultura e ao esporte.

Ao longo de décadas, estados e municípios construíram programas que permitiram a participação da iniciativa privada no financiamento de projetos culturais e esportivos, tendo como contrapartida a redução do ICMS devido. Em São Paulo, esses instrumentos movimentam centenas de milhões de reais todos os anos e viabilizam projetos espalhados por todas as regiões do estado. No caso da Cultura, nos últimos 20 anos foram investidos R$ 2,5 bilhões em 31 mil projetos. Mais recente, a Lei de Incentivo ao Esporte destinou R$ 240 milhões a 700 projetos desde 2023.

Com a substituição do ICMS pelo IBS, esses mecanismos enfrentam um desafio jurídico. A reforma tributária restringe a concessão de benefícios fiscais que não estejam expressamente previstos na Constituição. Para resolver esta questão em nível nacional, foi apresentada uma proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional com o objetivo de preservar a possibilidade de instrumentos semelhantes aos atuais. A iniciativa é necessária e merece apoio. Mas seria um erro acreditar que a solução depende exclusivamente de Brasília.

Há caminhos que podem e devem ser construídos desde já pelos próprios estados. A arrecadação do IBS continuará pertencendo aos entes subnacionais, que poderão destinar parte desses recursos para políticas de incentivo à cultura e ao esporte por meio de seus orçamentos.

Mais do que isso, é possível desenhar mecanismos que preservem a participação da iniciativa privada no financiamento desses projetos. Se hoje as empresas apoiam iniciativas culturais e esportivas por meio de incentivos vinculados ao ICMS, nada impede que os estados criem modelos de apoio financiados com recursos orçamentários próprios, garantindo a continuidade desses investimentos dentro das novas regras da reforma tributária.

Quando falamos de cultura e esporte, falamos também de proteção social, oportunidade e transformação. Para milhares de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, esses projetos representam muito mais do que lazer: são espaços de acolhimento, disciplina, formação e pertencimento, que ajudam a afastá-los da criminalidade e a aproximá-los de um futuro melhor. Permitir que essas iniciativas enfraqueçam por falta de recursos significa deixar desassistidos justamente aqueles que mais precisam de apoio, cuidado e oportunidades reais de desenvolvimento. Portanto, a continuidade desse trabalho atende ao interesse de todo o estado de São Paulo.

A discussão precisa começar agora. A transição já está em curso e entidades esportivas, produtores culturais, atletas e organizações sociais precisam de previsibilidade para planejar o futuro. Quanto mais demorarmos a construir uma solução, maior será a insegurança para milhares de projetos que hoje dependem desses recursos para existir.

A reforma tributária foi concebida para melhorar o país. Cabe agora garantir que, nesse processo de transformação, cultura e esporte continuem fazendo parte da solução. Projetos que há anos produzem resultados concretos na vida das pessoas não podem ser vítimas colaterais da reforma tributária.

Rodrigo Spada é Auditor Fiscal da Receita Estadual de São Paulo e presidente licenciado da Febrafite (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais) e da Afresp (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo). Formado em Engenharia de Produção pela UFSCar e em Direito pela Unesp, com MBA em Gestão Empresarial pela FIA.

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Fábio Villa Verde é empresário, ator, produtor e diretor artístico