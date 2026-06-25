Assine
overlay
Início PlatôBr

O Banco Central pode influenciar nas eleições? Galípolo responde

A eventual possibilidade de decisões do BC provocarem efeitos nas urnas foi comentada nesta quinta-feira, 25, pelo presidente da autoridade monetária

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/06/2026 17:52

compartilhe

SIGA
×
O Banco Central pode influenciar nas eleições? Galípolo responde
O Banco Central pode influenciar nas eleições? Galípolo responde crédito: Foto: Raphael Ribeiro/ Banco Central

A eventual possibilidade de o Banco Central influenciar os rumos da eleições, às vezes ventilada em discussões políticas em Brasília, foi veementemente negada pelo presidente da autarquia, durante a entrevista coletiva do Relatório de Política Monetária nesta quinta-feira, 25.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Para qualquer um que está no mercado, [essa versão] não cola. Se você entende como funcionam as defasagens da política monetária, não tem cabimento falar que qualquer decisão hoje possa ter qualquer efeito na economia com impacto na eleição”, disse o presidente do BC.

Segundo Galípolo, qualquer especulação em torno desse assunto mostra desconhecimento sobre o funcionamento da política monetária, que atua em horizontes mais longos, com efeitos práticos que variam de 12 a 18 meses à frente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Imaginar que uma decisão agora [de corte], em especial de 0,25 ponto percentual, com a taxa de juros restritiva do jeito que está é descabida”, acrescentou.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay