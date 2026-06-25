Qual o sentido da escolha de Márcio França para vice na chapa de Haddad

O ex-ministro Fernando Haddad (PT-SP) anunciou nesta quinta-feira, 25, o nome de Márcio França como seu vice na chapa que concorrerá ao governo do estado para enfrentar o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição.

A aceitação da candidatura a vice por parte de França coloca fim a um impasse na relação entre PT e PSB e nas conversas com as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) sobre o papel a ser desempenhado nas eleições deste ano.

A escolha de França tem como principal propósito ajudar Haddad a enfrentar o antipetismo, principalmente, no interior do estado, inclusive em cidades que o PT já governou e hoje são administradas por bolsonaristas. França mantém bom trânsito com prefeitos e, segundo o entendimento dos aliados do Planalto no estado, pode atrair votos moderados e até de direita para a chapa que servirá de palanque para Lula em sua campanha por mais um mandato.

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Antes de aceitar o convite de Haddad, França pensava em se candidatar ao Senado. A formação da chapa foi acertada em uma reunião da cúpula do PSB com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de quarta-feira, 24, no Palácio da Alvorada. O encontro contou também com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), do presidente nacional do PSB, João Campos, e de Tebet.