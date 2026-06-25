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‘O tempo de escolher candidato já passou’, diz aliado de Flávio Bolsonaro

Senador Efraim Filho afirma que o eleitor bolsonarista seguirá com o filho do ex-presidente e fala em superação da crise com Michelle

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/06/2026 09:09

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‘O tempo de escolher candidato já passou’, diz aliado de Flávio Bolsonaro
‘O tempo de escolher candidato já passou’, diz aliado de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Efraim Filho (PL-PB), pré-candidato ao governo da Paraíba, afirmou à coluna que o projeto presidencial de Flávio Bolsonaro sobreviverá ao impacto do vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro.

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“O tempo de escolher candidato já passou. E o nome escolhido foi o de Flávio, que voltou a aparecer em cenário de empate técnico com Lula”, disse.

Para Efraim, o eleitor bolsonarista permanecerá com Flávio até o fim da campanha, “confiante na vitória, apesar da divergência com Michelle”.

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“Brigas familiares fazem parte da vida real de boa parte dos brasileiros. Agora, é preciso ter paciência, buscar a conciliação e superar a crise”, acrescentou.

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