‘O tempo de escolher candidato já passou’, diz aliado de Flávio Bolsonaro
Senador Efraim Filho afirma que o eleitor bolsonarista seguirá com o filho do ex-presidente e fala em superação da crise com Michelle
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O senador Efraim Filho (PL-PB), pré-candidato ao governo da Paraíba, afirmou à coluna que o projeto presidencial de Flávio Bolsonaro sobreviverá ao impacto do vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro.
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“O tempo de escolher candidato já passou. E o nome escolhido foi o de Flávio, que voltou a aparecer em cenário de empate técnico com Lula”, disse.
Para Efraim, o eleitor bolsonarista permanecerá com Flávio até o fim da campanha, “confiante na vitória, apesar da divergência com Michelle”.
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“Brigas familiares fazem parte da vida real de boa parte dos brasileiros. Agora, é preciso ter paciência, buscar a conciliação e superar a crise”, acrescentou.