PT não acredita em campanha etária de Flávio Bolsonaro contra Lula

O PT não acredita que a campanha de Flávio Bolsonaro vá explorar a idade de Lula nos moldes do que fez Donald Trump contra Joe Biden nos Estados Unidos.

O primeiro motivo é eleitoral: petistas avaliam que uma estratégia desse tipo pegaria mal entre os eleitores com mais de 60 anos, faixa etária em que Lula mantém maioria, segundo as pesquisas.

O segundo é político. Um deputado do PT resumiu assim: “Eles querem, no fundo, a volta de Jair, que também não está tão novinho, convenhamos”.

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Lula tem 80 anos. Jair, 68.