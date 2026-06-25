Assine
overlay
Início PlatôBr

PT não acredita em campanha etária de Flávio Bolsonaro contra Lula

Petistas avaliam que uma ofensiva nessa linha afastaria eleitores acima de 60 anos

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/06/2026 01:49

compartilhe

SIGA
×
PT não acredita em campanha etária de Flávio Bolsonaro contra Lula
PT não acredita em campanha etária de Flávio Bolsonaro contra Lula crédito: Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O PT não acredita que a campanha de Flávio Bolsonaro vá explorar a idade de Lula nos moldes do que fez Donald Trump contra Joe Biden nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O primeiro motivo é eleitoral: petistas avaliam que uma estratégia desse tipo pegaria mal entre os eleitores com mais de 60 anos, faixa etária em que Lula mantém maioria, segundo as pesquisas.

O segundo é político. Um deputado do PT resumiu assim: “Eles querem, no fundo, a volta de Jair, que também não está tão novinho, convenhamos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula tem 80 anos. Jair, 68.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay