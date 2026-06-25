Assine
overlay
Início PlatôBr

Acordo fechado? Vem aí o candidato a vice ‘a critério’ de Haddad

Ex-ministro da Fazenda disse que escolherá entre Simone Tebet, Marina Silva e Márcio França, nesta quinta-feira, 25, quem vai compor com ele a chapa para o governo de São Paulo

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
25/06/2026 01:42

compartilhe

SIGA
×
Acordo fechado? Vem aí o candidato a vice ‘a critério’ de Haddad
Acordo fechado? Vem aí o candidato a vice ‘a critério’ de Haddad crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

O ex-ministro Fernando Haddad informou pelas redes sociais que definirá nesta quinta-feira, 25, o nome do pré-candidato a vice em sua chapa para o governo de São Paulo. A escolha será feita entre Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e Márcio França (PSB). O comunicado foi postado após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, com a presença da cúpula do PSB.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Numa reunião com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, Marina, Simone e Márcio se colocaram à disposição para concorrer a vice-governador(a) ou ao senado, deixando a meu critério a escolha da chapa. Me sinto honrado pela confiança desses três colegas de ministério e me comprometi a formalizar o convite até amanhã, escreveu o ex-ministro. 

A mensagem de Haddad indica que o PSB e o PT resolveram lançar apenas um candidato a governador contra a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), favorito nas pesquisas. Antes, com a resistência de França em ocupar a vaga de vice, havia a especulação de que ele também poderia se lançar na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa hipótese chegou a ser vista com potencial para “atravessar” os planos de Tarcísio, com a possível conquista de eleitores moderados e até de direita.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay