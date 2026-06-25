Acordo fechado? Vem aí o candidato a vice ‘a critério’ de Haddad

O ex-ministro Fernando Haddad informou pelas redes sociais que definirá nesta quinta-feira, 25, o nome do pré-candidato a vice em sua chapa para o governo de São Paulo. A escolha será feita entre Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e Márcio França (PSB). O comunicado foi postado após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, com a presença da cúpula do PSB.

Numa reunião com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, Marina, Simone e Márcio se colocaram à disposição para concorrer a vice-governador(a) ou ao senado, deixando a meu critério a escolha da chapa. Me sinto honrado pela confiança desses três colegas de ministério e me comprometi a formalizar o convite até amanhã, escreveu o ex-ministro.

A mensagem de Haddad indica que o PSB e o PT resolveram lançar apenas um candidato a governador contra a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), favorito nas pesquisas. Antes, com a resistência de França em ocupar a vaga de vice, havia a especulação de que ele também poderia se lançar na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.

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Essa hipótese chegou a ser vista com potencial para “atravessar” os planos de Tarcísio, com a possível conquista de eleitores moderados e até de direita.