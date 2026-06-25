A guinada do Banco Central: leniência com a inflação pode marcar gestão Galípolo

A ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que reduziu a Selic para 14,25% ao ano, confirmou para uma parte do mercado a suspeita sobre como a gestão de Gabriel Galípolo no Banco Central conduzirá a política monetária nos próximos meses, diante da proximidade das eleições.

Para o economista-chefe do Goldman Sachs para a América Latina, Alberto Ramos, a ata sugere que o Copom tolerará uma inflação significativamente acima da meta no horizonte relevante da política monetária e vê valor em adotar uma trajetória para a Selic que combine pausas e cortes, uma vez que isso resultaria em flutuações mais brandas do crescimento econômico e na convergência da inflação para a meta no primeiro trimestre de 2028.

Além disso, os diretores do BC sinalizaram na ata que trajetórias alternativas mais agressivas para a Selic que levariam a uma inflação mais baixa no final de 2027, porém abaixo da meta no primeiro semestre de 2028 poderiam provocar volatilidade excessiva nos preços de ativos financeiros e nos agregados macroeconômicos, com efeitos potencialmente contraproducentes para a convergência da inflação à meta.

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“O Copom inclina-se mais a proteger a atividade econômica do que a adotar uma estratégia mais assertiva focada na inflação. Como uma mudança importante, o Copom agora caracteriza explicitamente o balanço de riscos como tendo viés de alta. Nesta fase, esperamos que o Copom interrompa o ciclo de normalização das taxas e retome os cortes, no mínimo, no quarto trimestre de 2026. Não esperamos mais um corte na reunião de agosto e elevamos a projeção da taxa terminal para o final de 2026 de 13,25% para 14,00%”, afirmou Ramos.