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O desabafo de Luiz Marinho sobre o uso do MEI: ‘Isso é fraude trabalhista’

Ministro do Trabalho defende que o STF deve limitar o uso do regime a contratações exclusivas de empreendedores

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/06/2026 00:29

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O desabafo de Luiz Marinho sobre o uso do MEI: ‘Isso é fraude trabalhista’
O desabafo de Luiz Marinho sobre o uso do MEI: ‘Isso é fraude trabalhista’ crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Luiz Marinho (Trabalho), afirmou nesta quarta-feira, 24, que o regime dos MEIs (microempreendedores individuais) arrebenta com a Previdência Social, com o Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com o Sistema S.

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A declaração foi interpretada em setores do governo como uma oposição formal ao projeto que amplia o limite de faturamento nesse regime de R$ 81 mil para R$ 140 mil. Marinho também defendeu que o STF (Supremo Tribunal Federal) deve ter a responsabilidade de limitar o uso do regime para contratações exclusivas de empreendedores. 

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“O MEI precisa ser, de fato, para o empreendedor. Quem é empreendedor? Não é o enfermeiro. Não é o gari. Isso é fraude trabalhista. Não é o gerente”, disse.

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