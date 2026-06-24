Com a saída de Jaques Wagner, Lula tenta estancar desgaste na campanha

A saída do senador Jaques Wagner (PT-BA) da liderança do governo no Senado, anunciada nesta quarta-feira, 24, era esperada desde a semana passada. Ele tentou resistir no cargo, mas perdeu apoio até dentro de seu próprio partido. Dirigentes do PT davam como certa sua demissão no primeiro encontro com o presidente Lula, como aconteceu.

Wagner anunciou a decisão depois de uma reunião com o presidente no Palácio da Alvorada. A saída tem o objetivo de tentar blindar a campanha à reeleição de Lula do desgaste provocado pelas investigações da Polícia Federal sobre o banco Master que atingiram o senador.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Wagner afirmou que a decisão foi tomada “em comum acordo com o presidente. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado, escreveu o senador.

Integra da nota:

Acabei de ter uma ótima reunião com o Presidente Lula, uma conversa entre amigos, e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no Senado Federal.

Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado.

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