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O primeiro encontro público de Carlos Bolsonaro e Amin, rivais em Santa Catarina

Pesquisas apontam disputa apertada entre filho do ex-presidente e veterano da política catarinense

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
24/06/2026 10:39

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O primeiro encontro público de Carlos Bolsonaro e Amin, rivais em Santa Catarina
O primeiro encontro público de Carlos Bolsonaro e Amin, rivais em Santa Catarina crédito: Platobr Politica

Carlos Bolsonaro (PL) e Esperidião Amin (PP) se encontraram pela primeira vez nesta pré-campanha de ambos ao Senado por Santa Catarina.

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O encontro foi nesta semana em Florianópolis, no Summit Cidades, evento focado em inovação, desenvolvimento urbano e gestão pública.

Os dois se cumprimentaram cordialmente e até pousaram para uma foto à qual a coluna teve acesso.

Esperidião tem 60 anos de vida pública e tentará um novo mandato em Brasília. Já o filho 03 de Jair Bolsonaro mudou o domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Santa Catarina, para tentar se eleger em um estado bolsonarista.

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Até aqui, os dois disputam acirradamente uma das duas vagas ao Senado, segundo as pesquisas mais recentes. A deputada Caroline de Toni (PL), que está na mesma chapa de Carlos, também aparece bem.

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