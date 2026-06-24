Amin: sem punição no caso Master, haverá ‘prêmio à sacanagem’

O senador Esperidião Amin (PP-SC) disse à coluna que não há como banalizar ou relativizar o escândalo envolvendo o Banco Master.

Amin acrescentou que o país corre o risco de se tornar inviável caso não leve a sério as investigações em andamento.

O senador, que disputará a reeleição, atribui o caso Master à forma como terminou a Lava Jato.

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“O caso Master é cria da Lava Jato. A coisa voltou ainda maior. Agora, é preciso fazer um freio de arrumação. Sem isso, vamos instituir o ‘prêmio à sacanagem’ e não sei onde vamos parar”, afirmou.