Por que o entorno de Flávio Bolsonaro torce por vitória de Tarcísio no primeiro turno
Aliados apostam que o governador de São Paulo, preterido pelo clã Bolsonaro na corrida presidencial, poderia estar mais presente na campanha do PL
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O entorno de Flávio Bolsonaro está animado com a possibilidade de Tarcísio de Freitas ser reeleito no primeiro turno em São Paulo, derrotando o ex-ministro da Fazenda de Lula Fernando Haddad.
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“Isso desmobilizaria a militância petista. E Tarcísio, como um player nacional, poderia rodar o Brasil ao lado de Flávio. A repercussão política iria para além das fronteiras paulistas”, disse um senador do PL.
“Seria excelente para Flávio. Uma demonstração de força do campo bolsonarista que ajudaria a impulsionar sua votação presidencial em outros estados”, acrescentou um deputado do partido.
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Por enquanto, Tarcísio, que é do Republicanos, vem sendo alvo de críticas por, na avaliação de parte de aliados de Flávio, não estar suficientemente engajado na corrida presidencial.