Os sinais de Sidônio sobre a disposição de Lula para participar de debates

Aos convites feitos até o momento para que o presidente Lula participe de debates com outros pré-candidatos, o ministro Sidônio Palmeira (Secom) tem repetido a mesma resposta para negar a participação do petista: ele é presidente da República e não um pré-candidato. Na prática, Sidônio coloca Lula em um patamar diferente dos concorrentes, o que sinaliza pouca disposição em participar de sabatinas.

A tendência é de que Lula não compareça a debates com pré-candidatos até o início da campanha eleitoral em agosto, afirmaram ao PlatôBR auxiliares de Lula. Os planos de Sidônio, neste momento, são de que o presidente participe apenas dos debates das grandes emissoras de TV aberta: Band, Record, SBT e Globo.

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Lula planeja viajar para eventos públicos nos estados até 3 de julho. Depois dessa data, a entrega de obras é proibida pela legislação eleitoral. Nesta segunda-feira, 22, e nesta terça-feira, por exemplo, o petista cumpre agenda em várias cidades do Rio de Janeiro para inaugurar empreendimentos e participar de outras agendas.