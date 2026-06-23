Assine
overlay
Início PlatôBr

‘Pensam mais neles do que no Brasil’, dizem aliados de Tarcísio sobre os Bolsonaro

Nos bastidores, governador de São Paulo que vai tentar a reeleição ainda recebe afagos e alertas dos mais próximos

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/06/2026 08:49

compartilhe

SIGA
×
‘Pensam mais neles do que no Brasil’, dizem aliados de Tarcísio sobre os Bolsonaro
‘Pensam mais neles do que no Brasil’, dizem aliados de Tarcísio sobre os Bolsonaro crédito: Foto: Faculdade Vitória em Cristo

Governadores do campo da direita mais próximos de Tarcísio de Freitas não perdem a oportunidade, até hoje, de manifestar “solidariedade” ao fato de ele não ter sido o ungido pelo clã Bolsonaro para disputar o Palácio do Planalto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Fora da bolha bolsonarista, todos inclusive adversários petistas entendem que Tarcísio seria o nome mais competitivo para enfrentar Lula na eleição presidencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aliados dizem compreender a “lealdade” do governador de São Paulo aos Bolsonaro, mas não deixam de dizer a ele que a família “pensa mais em si mesma do que no Brasil”.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay