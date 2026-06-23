‘Pensam mais neles do que no Brasil’, dizem aliados de Tarcísio sobre os Bolsonaro

Governadores do campo da direita mais próximos de Tarcísio de Freitas não perdem a oportunidade, até hoje, de manifestar “solidariedade” ao fato de ele não ter sido o ungido pelo clã Bolsonaro para disputar o Palácio do Planalto.

Fora da bolha bolsonarista, todos inclusive adversários petistas entendem que Tarcísio seria o nome mais competitivo para enfrentar Lula na eleição presidencial.

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Aliados dizem compreender a “lealdade” do governador de São Paulo aos Bolsonaro, mas não deixam de dizer a ele que a família “pensa mais em si mesma do que no Brasil”.