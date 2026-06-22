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PT tentará transformar desistência de Kim em sinal de preocupação de Tarcísio

Petistas admitem, nos bastidores, favoritismo do governador, mas apostam que disputa está longe de ser protocolar

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/06/2026 09:01

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PT tentará transformar desistência de Kim em sinal de preocupação de Tarcísio
PT tentará transformar desistência de Kim em sinal de preocupação de Tarcísio crédito: Foto: Thiago Cristino / Câmara dos Deputados

O PT em São Paulo vai explorar a decisão do deputado Kim Kataguiri (Missão) de não disputar o governo estadual.

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A tese dos petistas será a de que Tarcísio de Freitas reconhece a força de Fernando Haddad e, por isso, trabalha para esvaziar candidaturas no mesmo campo político e ampliar sua coalizão.

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A campanha só começa oficialmente em agosto, mas os petistas sabem que o cenário continua favorável à reeleição de Tarcísio. Ainda assim, avaliam que a saída de Kim oferece um argumento para questionar a narrativa de que a disputa já estaria decidida.

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