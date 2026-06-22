Crime e castigo nos tempos de Master

Entre as reações daqueles que, até aqui, já foram engolidos pelo escândalo do Banco Master, uma se destaca pela repetição: a de que não há crime na relação com Daniel Vorcaro.

Sem crime.

Só amizade. Amor. Gratidão. Troca.

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Crime e castigo no Master dos outros é refresco.