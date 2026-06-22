Os desafios prioritários do presidente eleito em outubro, na avaliação da CNI

Redução de impostos e equilíbrio fiscal são as duas maiores demandas dos industriais brasileiros ao próximo presidente da República, segundo pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgada nesta segunda-feira, 22. Para 29% dos empresários do setor, a prioridade número um do presidente eleito em outubro deve ser reduzir os impostos e consolidar a reforma tributária e outros 22% elegeram o equilíbrio fiscal e a melhoria da gestão pública como o desafio mais urgente.

O levantamento, realizado pela Nexus com 1.003 executivos de empresas de todos os portes entre maio e junho de 2026, mapeia as expectativas da indústria para o ciclo 20272030. A pauta tributária aparece em diversas frentes, segundo a pesquisa. No ambiente de negócios, 45% dos industriais apontaram a redução da tributação como principal prioridade para suas empresas muito à frente da redução de juros e da oferta de crédito, citada por 26%.

Na área de empregos, 71% dos empresários indicaram que a medida mais urgente do governo é cortar os encargos sobre a folha de pagamento. Na economia em geral, 42% elegeram o controle de gastos públicos e a redução de impostos como ações prioritárias.

Taxa de juros

A taxa de juros é o outro ponto de destaque apresentado na pesquisa. Para 72% dos empresários, o corte de gastos visando à redução da dívida pública é o caminho mais eficaz para permitir uma queda sustentável dos juros no país. O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a estabilidade fiscal é essencial para o crescimento do país.

“Quando a política fiscal e a política monetária não conversam entre si, as medidas para estimular o desenvolvimento produtivo se tornam menos efetivas”, disse Alban. Nos últimos 12 meses, a alta carga tributária, a falta de mão de obra e os juros elevados foram os fatores que mais prejudicaram o setor, com notas entre 4,1 e 4,4 em uma escala de 1 a 5.

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Apesar do cenário adverso, os industriais projetam estabilidade nos investimentos: 41% pretendem manter o patamar atual nos próximos quatro anos e 28% planejam ampliar o volume. A CNI apresenta as conclusões da pesquisa nesta segunda-feira no evento A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, com a entrega a pré-candidatos do documento Construindo o Brasil 2050, com recomendações em áreas como política industrial, sistema tributário, inovação e infraestrutura.